بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي، كورينتين مارتينز، لإنهاء خدماته على رأس القيادة الفنية للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، على خلفية الخروج الأخير من بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان».

وبحسب ما أورده مراسل قناة «الوسط» بالجزائر، فإن الاتحاد الليبي توصل لاتفاق مع كورينتين مارتينز لإنهاء عقده بالتراضي.

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