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بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 07:07 مساء
بعد وداع الـ«شان».. الاتحاد الليبي ينهي عقد مدرب المنتخب مارتينز
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني ومدرب المنتخب كورينتين مارتينز، من استقبال بعثة المنتخب في الجزائر، 11 يناير 2023. (الإنترنت)
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توصل الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي، كورينتين مارتينز، لإنهاء خدماته على رأس القيادة الفنية للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، على خلفية الخروج الأخير من بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان».

وبحسب ما أورده مراسل قناة «الوسط» بالجزائر، فإن الاتحاد الليبي توصل لاتفاق مع كورينتين مارتينز لإنهاء عقده بالتراضي.

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الخروج من دور المجموعات
وشارك المنتخب الليبي في كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان»، قبل أن يودع منافساتها من دور المجموعات، بعد خسارتين وفوز وحيد على المنتخب الإثيوبي في ختام المجموعات.

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