  • Alwasat News
Atwasat

ضربة الأهلي طرابلس باستعارة إيبوكا في ليلة «ديربي القاهرة» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 01:42 مساء
ضربة الأهلي طرابلس باستعارة إيبوكا في ليلة «ديربي القاهرة» (صور)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

كشفت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك» إنهاء التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أحد أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت الصفحة الرسمية: «أنهی السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ساسي أبوعون ونائبه السيد محمد المشاي اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا السيد طارق أبوالعينين، حول التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.. إيبوكا لاعبا للزعيم».

- 25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

جاء تعاقد الأهلي طرابلس مع إيبوكا، دون ذكر المقابل المالي، في نفس توقيت إقامة مباراة القمة «ديربي القاهرة» بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، والتى انتهت بفوز الأخير (3-0) في الدوري الممتاز.

وزعمت وسائل إعلام مصرية أن تعاقد الأهلي طرابلس جاء كضربة وفي غفلة من انشغال الزمالك بالقمة، حيث كانت تدور مفاوضات مع اللاعب، تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. المنتخب الإثيوبي يتقدم بالهدف الأول على ليبيا
بالصور.. المنتخب الإثيوبي يتقدم بالهدف الأول على ليبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل التعادل سريعا في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل التعادل سريعا في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا...
المزيد
ضربة الأهلي طرابلس باستعارة إيبوكا في ليلة «ديربي القاهرة» (صور)
ضربة الأهلي طرابلس باستعارة إيبوكا في ليلة «ديربي القاهرة» ......
تفوق المروج والاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي للسلة
تفوق المروج والاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي للسلة...
انتصار الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في سداسي الطائرة الليبية ومواجهات جديدة.. الأحد
انتصار الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في سداسي الطائرة ......
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا...
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك أثيوبيا...
المزيد