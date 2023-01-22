ضربة الأهلي طرابلس باستعارة إيبوكا في ليلة «ديربي القاهرة» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك» إنهاء التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أحد أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت الصفحة الرسمية: «أنهی السيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ساسي أبوعون ونائبه السيد محمد المشاي اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا السيد طارق أبوالعينين، حول التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.. إيبوكا لاعبا للزعيم».

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جاء تعاقد الأهلي طرابلس مع إيبوكا، دون ذكر المقابل المالي، في نفس توقيت إقامة مباراة القمة «ديربي القاهرة» بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي، والتى انتهت بفوز الأخير (3-0) في الدوري الممتاز.

وزعمت وسائل إعلام مصرية أن تعاقد الأهلي طرابلس جاء كضربة وفي غفلة من انشغال الزمالك بالقمة، حيث كانت تدور مفاوضات مع اللاعب، تمهيدا لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

المهاجم النيجيري جون إيبوكا مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)