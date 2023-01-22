تفوق المروج والاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري الليبي للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت السبت ثلاث مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، أسفرت عن فوز المروج بقاعة أحمد موسي في مدينة المرج، حيث جمع اللقاء بين قطبي المدينة المروج واتحاد المرج، انتهى الربع الأول بتقدم المروج (19-15)، والربع الثاني كانت الأفضلية فيه للمروج وأضاف (26) نقطة مقابل (11) نقطة، لينتهي الشوط الأول للمروج (45-26).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف المروج (28) واتحاد المرج (32) نقطة، لتنتهي المباراة بفوز المروج بنتيجة (73-58)، وأدار المباراة ثلاثي التحكيم عبدالعزيز الماقوري، ومحمد بن صريتي، وشرف الدين الهلالي، وحكام الطاولة مسجل أحمد بلقاسم، ومسجل الإلكتروني علي بوهديمة، والميقاتي علي بوتركية، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.

الأهلي طرابلس وبلخير بالقاعة الكبرى

في القاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان، الأولى جمعت بين الأهلي طرابلس وبلخير، كانت السيطرة فيه للأهلي طرابلس، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة (39-19)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس (36) وبلخير (22) نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (75-41).

أدار المباراة الحكمان وليد شيوب وأمير حمودة، والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي العرادي.