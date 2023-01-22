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انتصار الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في سداسي الطائرة الليبية ومواجهات جديدة.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 22 يناير 2023, 12:49 مساء
انتصار الجزيرة والسويحلي والأهلي بنغازي في سداسي الطائرة الليبية ومواجهات جديدة.. الأحد
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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جرت السبت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي ثلاث مباريات في افتتاح الدور السداسي للدوري الليبي للكرة الطائرة، ويقام بنظام التجمع، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

مواجهة الافتتاح
انتهت مباراة الافتتاح بفوز الأهلي بنغازي على الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كانت نتائجها (16-25)، (25-16)، (25-20)، (25-15).

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الجزيرة يتخطى النصر
المباراة الثانية جمعت الجزيرة والنصر، تواصلت لخمسة أشواط كاملة، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-20)، (25-23)، والشوطين الثالث والرابع انتهيا لصالح النصر (25-16)، (25-13)، وتم اللجوء للشوط الحاسم وجاء لصالح الجزيرة بفارق نقطتين (17-15)، ويفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أربعة أشواط في المباراة الثالثة  
المباراة الثالثة جمعت السويحلي والأهلي طرابلس، تواصلت لأربعة أشواط تقدم الأهلي طرابلس بنتيجة الشوط الأول (25-21)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للسويحلي (25-19، 25-23، 25-23).

مباريات الأحد  
يتجدد الموعد، الأحد، مع ثلاث مباريات في تجمع الدور السداسي، المباراة الأولى ستجمع فريقي السويحلي والنصر، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، وفي ثالث المباريات الجزيرة يلتقي الاتحاد المصراتي.

منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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