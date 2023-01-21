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المنتخب الليبي يودع «شان» برأس مرفوع بعد الفوز على إثيوبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 21 يناير 2023, 10:53 مساء
المنتخب الليبي يودع «شان» برأس مرفوع بعد الفوز على إثيوبيا
لقطة من مباراة المنتخب الليبي ونظيره الإثيوبي في «شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الليبي فوزا معنويا على نظيره الإثيوبي في آخر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية «شان» بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على الرغم من توديعه البطولة مسبقا.

ودخل المنتخب المباراة قويا، وبحث عن تسجيل هدف التقدم، لكن المنتخب الإثيوبي وبعكس سير اللقاء تحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 39، ليسجلها المهاجم جاتوش بانوم، رغم محاولة الحارس معاذ اللافي معها، إلا أن الكرة غالطته ودخلت الشباك.

- بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا​
- بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
- بالصور.. المنتخب الليبي يسجل التعادل سريعا في شباك إثيوبيا

الرد الليبي لم يتأخر، إذ نجح متوسط الميدان علي بوعرقوب في خطف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس الإثيوبي التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة 44، وينتهي على إثرها الشوط الأول.

بعد العودة من غرف الملابس، لم ينتظر المنتخب الليبي كثيرا لإدراك هدف التقدم في المباراة، بقدم عبدالعاطي العباسي في الدقيقة 50، بعد عرضية رائعة من زميله عمر الخوجة.

الهدف الثالث بقدم سالتو
استمر الضغط الليبي حتى أتى الدور على المهاجم أنيس سالتو عند الدقيقة 78، ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الليبي، ويضع اسمه في لائحة هدافي المباراة، تتويجا لمجهوده الكبير خلال اللقاء.

وأظهر الحارس الليبي معاذ اللافي رد فعل رائعا خلال المباراة، وأبعد العديد من الكرات الخطيرة، ليحافظ على تقدم منتخب بلاده في اللقاء، ويودع البطولة برأس مرفوع.

وجمع المنتخب الليبي ثلاث نقاط في مشاركته ببطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «شان»، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب المستضيف للبطولة منتخب الجزائر، قبل أن يخسر مرة أخرى من منتخب موزمبيق، ليودع البطولة قبل خوضه هذا اللقاء أمام إثيوبيا.

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