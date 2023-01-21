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بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 10:38 مساء
بالصور.. الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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الهدف الثالث للمنتخب الليبي المهاجم أنيس سالتو عند الدقيقة 78، بتسديدة رائعة غالطت الحارس الإثيوبي، الذي لم يستطع التعامل معها.

وتقدم المنتخب الإثيوبي أولا من ركلة جزاء بقدم لاعبه جاتوش بانوم في الشباك الليبية عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعادل علي بوعرقوب النتيجة للمنتخب الليبي سريعا عند الدقيقة 44.

ويأمل المنتخب الليبي في تقديم مباراة مميزة وحصد النقاط الثلاث، التي لن تؤثر على مشوار المنتخب في البطولة، إذ ودع المنتخب المنافسات عقب حصوله على المركز الرابع في المجموعة دون نقاط.

لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
لقطة الهدف الثالث للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
أنيس سالتو يحتفل بهدفه في شباك المنتخب الإثيوبي بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
أنيس سالتو يحتفل بهدفه في شباك المنتخب الإثيوبي بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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