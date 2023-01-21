بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دخل المنتخب الليبي الشوط الثاني ورغبته قوية في تحقيق الفوز، وهو ما تحقق بقدم المهاجم عبدالعاطي العباسي عند الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

وتقدم المنتخب الإثيوبي أولا من ركلة جزاء بقدم لاعبه جاتوش بانوم في الشباك الليبية عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعادل علي بوعرقوب النتيجة للمنتخب الليبي سريعا عند الدقيقة 44.

ويأمل المنتخب الليبي في تقديم مباراة مميزة وحصد النقاط الثلاث، التي لن تؤثر على مشوار المنتخب في البطولة، إذ ودع المنتخب المنافسات عقب حصوله على المركز الرابع في المجموعة دون نقاط.

لقطة الهدف الثاني للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

لقطة الهدف الثاني للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

لقطة الهدف الثاني للمنتخب الليبي في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

لاعبو المنتخب الليبي يحتفلون بالهدف الثاني في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

لاعبو المنتخب الليبي يحتفلون بالهدف الثاني في شباك إثيوبيا بـ«شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)