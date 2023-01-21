بالصور.. المنتخب الإثيوبي يتقدم بالهدف الأول على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حصل المنتخب الإثيوبي على ركلة جزاء أسكنها جاتوش بانوم في الشباك الليبية عند الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

حاول الحارس الليبي معاذ اللافي إبعاد الكرة ولكنها سكنت شباكه، معلنة الهدف الأول للمنتخب الأثيوبي في اللقاء.

ويأمل المنتخب الليبي في الفوز بالمباراة لتوديع بطولة «شان» مرفوع الرأس، بعد خسارته في مباراتين أمام الجزائر وموزمبيق.

لقطة ركلة جزاء المنتخب الإثيوبي أمام ليبيا في «شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

لقطة ركلة جزاء المنتخب الإثيوبي أمام ليبيا في «شان»، ملعب عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)

جاتوش بانوم لاعب منتخب إثيوبيا ومسجل ركلة الجزاء يحتفل مع زميله بالهدف المسجل في شباك ليبيا بـ«شان»، 23 يناير 2023. (الإنترنت)