التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»...

أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة منتخب إثيوبيا في آخر مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويقود الهجوم أنيس سالتو.
وإليكم كامل التشكيلة:
في حراسة المرمى: معاذ اللافي
خط الدفاع: طلال فرحات وعلي رمضان آل عمامي ومحمد المنير وصلاح فكرون
خط الوسط: علي بوعرقوب ومحمد الحاج وأبوالقاسم رجب
خط الهجوم: عمر الخوجة وأنيس السلتو وعبدالعاطي العباسي
كما أعلن مدرب المنتخب الإثيوبي ووبيتو أباتي، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب ليبيا التي ستنطلق بعد أقل من ساعة.
تشكيلة منتخب إثيوبيا
في حراسة المرمى: فاسيل مايكل
خط الدفاع: سليمان حميد وميجنوت ديبيبي وسولومون أبيتشي ورمضان يوسف
خط الوسط: بينيام ديمتي وجاتوش بانوم ومسعود موسى
خط الهجوم: كانان ماركنه وأمانويل جيبريميكل وشيرنيه غوغسا
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