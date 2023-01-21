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التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 08:03 مساء
التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»
عمليات إحماء المنتخب الليبي في ملعب المباراة أمام إثيوبيا بـ«شان»، عنابة بالجزائر، 21 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة منتخب إثيوبيا في آخر مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويقود الهجوم أنيس سالتو.

وإليكم كامل التشكيلة:
في حراسة المرمى: معاذ اللافي
خط الدفاع: طلال فرحات وعلي رمضان آل عمامي ومحمد المنير وصلاح فكرون
خط الوسط: علي بوعرقوب ومحمد الحاج وأبوالقاسم رجب
خط الهجوم: عمر الخوجة وأنيس السلتو وعبدالعاطي العباسي

كما أعلن مدرب المنتخب الإثيوبي ووبيتو أباتي، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب ليبيا التي ستنطلق بعد أقل من ساعة.

تشكيلة منتخب إثيوبيا
في حراسة المرمى: فاسيل مايكل
خط الدفاع: سليمان حميد وميجنوت ديبيبي وسولومون أبيتشي ورمضان يوسف
خط الوسط: بينيام ديمتي وجاتوش بانوم ومسعود موسى
خط الهجوم: كانان ماركنه وأمانويل جيبريميكل وشيرنيه غوغسا

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