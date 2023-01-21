التشكيلة الرسمية: مواجهة ليبيا ضد إثيوبيا في «شان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة منتخب إثيوبيا في آخر مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، ويقود الهجوم أنيس سالتو.

وإليكم كامل التشكيلة:

في حراسة المرمى: معاذ اللافي

خط الدفاع: طلال فرحات وعلي رمضان آل عمامي ومحمد المنير وصلاح فكرون

خط الوسط: علي بوعرقوب ومحمد الحاج وأبوالقاسم رجب

خط الهجوم: عمر الخوجة وأنيس السلتو وعبدالعاطي العباسي

كما أعلن مدرب المنتخب الإثيوبي ووبيتو أباتي، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب ليبيا التي ستنطلق بعد أقل من ساعة.