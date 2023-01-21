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بعد فترة من التوقف.. 2 فبراير المقبل عودة الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 يناير 2023, 04:45 مساء
بعد فترة من التوقف.. 2 فبراير المقبل عودة الدوري الليبي الممتاز
لقطة من مباراة ودية بين فريق السويحلي ونادي النجم الريفي بملعب الأخير، 20 يناير 2023. (الإنترنت)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد الجولة الأولى من مرحلة الإياب للمجموعتين الأولى والثانية، لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، الخميس الثاني من فبراير المقبل، بعد فترة من التوقف بسبب مشاركة المنتخب الليبي في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان».

وستشهد العودة إقامة أربع مباريات بالمجموعتين، إذ سيجرى بالمجموعة الأولى لقاء التعاون والأخضر على ملعب أجدابيا، وعلى ملعب شهداء بنينا شباب الجبل يحل ضيفا على التحدي.

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وفى المجموعة الثانية ستقام مباراتان أيضا، إذ يستضيف أبوسليم ضيفه الاتحاد المصراتي، والسويحلي يحل ضيفًا على الخمس بملعب الأخير.

الجمعه 3 فبراير 2023
وستستكمل مباريات الجولة الجمعة الثالث من فبراير المقبل، بأربع مباريات ضمن المجموعتين، في المجموعة الأولى وعلى ملعب طبرق، الصقور يستضيف النصر، وعلى ملعب بنينا الصداقة ينزل ضيفا على الأهلي بنغازي.

أما في المجموعة الثانية فسيلتقي على ملعب الزاوية أساريا وضيفه الأهلي طرابلس، بينما المحلة والمدينة يتباريان على ملعب أبوسليم.

السبت 4 فبراير 2023
وتختتم الجولة العاشرة من الدوري السبت الرابع من فبراير المقبل بمباراتين، لحساب المجموعة الأولى، يحل دارنس ضيفا على الهلال بملعب بنينا، بينما في المجموعة الثانية، يستضيف ملعب أبوسليم لقاء الاتحاد وضيفه الأولمبي.

جدول مباريات المجموعة الثانية للأسبوع العاشر مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم، 21 يناير 2023. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بفيسبوك)
جدول مباريات المجموعة الثانية للأسبوع العاشر مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم، 21 يناير 2023. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بفيسبوك)
جدول مباريات المجموعة الأولى للأسبوع العاشر مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم، 21 يناير 2023. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بفيسبوك)
جدول مباريات المجموعة الأولى للأسبوع العاشر مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم، 21 يناير 2023. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات بفيسبوك)
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