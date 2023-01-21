المنتخب يخوض مباراة شكلية أمام أثيوبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، السبت، مباراة شكلية وتكميلية للمرحلة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر، بعد الخروج المبكر من الدور الأول بخسارتين أمام الجزائر صاحب الضيافة بهدف في الافتتاح ثم موزمبيق ضمن المجموعة الأولى.

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الخروج السريع لـ«فرسان المتوسط» صدم الشارع الرياضي، بعد خسارة المنتخب في المباراة الأولى أمام الجزائر بهدف دون رد، ومباراة ثانية أمام موزمبيق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتصبح مباراة أثيوبيا، السبت، لاستكمال منافسات المجموعة.

تم توجيه الدعوة إلى حراك حقيقي يضم إعلاميين ورياضيين ومسؤولين ومدربين والجمهور الرياضي يطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم بالاستقالة الجماعية وترك المجال للجنة تسيرية يتم تكليفها من اللجنة الأولمبية إلى حين الإعلان عن انتخابات عاجلة لمجلس جديد.