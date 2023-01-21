  • Alwasat News
Atwasat

المنتخب يخوض مباراة شكلية أمام أثيوبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 21 يناير 2023, 12:35 مساء
المنتخب يخوض مباراة شكلية أمام أثيوبيا
مباراة المنتخب الليبي أمام الجزائر في «شان 2023». (فيسبوك)
alwasat radio

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، السبت، مباراة شكلية وتكميلية للمرحلة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر، بعد الخروج المبكر من الدور الأول بخسارتين أمام الجزائر صاحب الضيافة بهدف في الافتتاح ثم موزمبيق ضمن المجموعة الأولى.

- مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

الخروج السريع لـ«فرسان المتوسط» صدم الشارع الرياضي، بعد خسارة المنتخب في المباراة الأولى أمام الجزائر بهدف دون رد، ومباراة ثانية أمام موزمبيق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتصبح مباراة أثيوبيا، السبت، لاستكمال منافسات المجموعة.

تم توجيه الدعوة إلى حراك حقيقي يضم إعلاميين ورياضيين ومسؤولين ومدربين والجمهور الرياضي يطالب الاتحاد الليبي لكرة القدم بالاستقالة الجماعية وترك المجال للجنة تسيرية يتم تكليفها من اللجنة الأولمبية إلى حين الإعلان عن انتخابات عاجلة لمجلس جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في ...
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
تحويل البلاستيك إلى «طوب أخضر» في مصر

تحويل البلاستيك إلى «طوب أخضر» في مصر
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو
التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو
سلة الشباب تفوز على المدينة في مباراة متكافئة
سلة الشباب تفوز على المدينة في مباراة متكافئة
الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد
الأهلي طرابلس يفوز على الجزيرة في دوري اليد
3 مواجهات في بداية دوري سداسي «الطائرة» الليبي.. السبت
3 مواجهات في بداية دوري سداسي «الطائرة» الليبي.. السبت
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير......
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»...
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المزيد
التعاون يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد يتصدرهم ضانة (صور)
التعاون يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد يتصدرهم ضانة (صور)...
أكرم الزوي في الأخضر.. رسميا
أكرم الزوي في الأخضر.. رسميا...
المنتخب يخوض مباراة شكلية أمام أثيوبيا
المنتخب يخوض مباراة شكلية أمام أثيوبيا...
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب...
3 مواجهات في بداية دوري سداسي «الطائرة» الليبي.. السبت
3 مواجهات في بداية دوري سداسي «الطائرة» الليبي.. السبت...
المزيد