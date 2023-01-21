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25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 21 يناير 2023, 11:58 صباحا
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
مباراة للاتحاد في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم 25 يناير الجاري موعدا لعودة الدوري الممتاز لكرة القدم، من خلال خوض منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب.

جدول الأسبوع الأول
الهلال يلتقي دارنس، الأهلي بنغازي يلتقي الصداقة، التحدي يلتقي شباب الجبل، التعاون يلتقي الأخضر، الصقور يلتقي النصر في المجموعة الأولى.

الاتحاد يلتقي الأولمبي، الأهلي طربلس يواجه أساريا، أبوسليم أمام الاتحاد المصراتي، الخمس يلتقي السويحلي، المحلة مع المدينة في المجموعة الثانية.

يتصدر مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى الأهلي بنغازي برصيد 16 نقطة، ويتصدر المجموعة الثانية الاتحاد برصيد 23 نقطة.

وراسلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جميع أندية الممتاز وأعلمتها بشكل رسمي بأن بطولة الدوري ستُستأنف نشاطها يوم 25 يناير الجاري من خلال خوض منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب.

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