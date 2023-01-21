3 مواجهات في بداية دوري سداسي «الطائرة» الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي الجولة الأولى من مسابقة الدوري السداسي الليبي للكرة الطائرة، ويقام بنظام التجمع من مرحلة واحدة، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والجزيرة.

مباريات الجولة الأولى

مباراة الافتتاح ستجمع بين الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي، وتعقبها مباراة النصر والجزيرة، وثالث المباريات ستجمع بين السويحلي والأهلي طرابلس.

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يشار إلى أن تأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للدور الرباعي ويقام من تجمعين (ذهاب وإياب).