سلة الشباب تفوز على المدينة في مباراة متكافئة

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي الشباب العربي الفوز اليوم الجمعة على نظيره المدينة في مباراة متكافئة من الطرفين والتي جمعت بينهما بالصالة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الإياب عن المجموعة الثانية بالدوري الليبي لكرة السلة.

وخطف الشباب ربع المباراة الأول لصالحه بفارق نقطة وحيدة عن المدينة بواقع 12 مقابل 11، وفي الربع الثاني استطاع الشباب إحراز 12 نقطة، بينما أضاف المدينة سبع نقاط فقط.

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وفي الربعين الثالث والرابع، استطاع الشباب إضافة 27 نقطة، مقابل 28 للمدينة، ليستفيد الشباب من تقدمه بالشوط الأول من اللقاء، ويفوز بإجمالي نقاط 50 مقابل 47 للمدينة.