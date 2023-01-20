  • Alwasat News
Atwasat

التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 04:56 مساء
التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو
المهاجم الإيفواري ويلفريد ياسو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي التعاون الليبي تعاقده مع المهاجم الإيفواري ويلفريد ياسو، قادما من صفوف فريق استاد أبيدجان، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واحترف الإيفواري من قبل في نادي الأهلي القطري، وشارك معه في 13 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، بينما كانت أبرز محطاته فريق الميدان الإندونيسي، والذي شارك معه في 16 مناسبة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

- «التعاون» يهاجم التحكيم في بيان رسمي​
- لاعب سوداني يدعم صفوف التعاون في الموسم الجديد

إجمالي مشاركاته
وشارك البالغ من العمر 30 عاما إجمالا في 45 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية 200 ألف يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت.

ويعتبر ويلفريد ياسو التعزيز الثاني للتعاون في مركز الهجوم، إذ تعاقد النادي قبل أيام مع المهاجم النيجيري جودوين شيكا قادما من وفاق سطيف الجزائري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة الليبي
عبدالباسط محمود لاعب المدينة السابق يطالب برحيل اتحاد الكرة ...
الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف
الكريكشي نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المزيد
التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو
التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو...
الأهلي بنغازي يهزم النصر في الديربي وينفرد بقمة دوري السلة
الأهلي بنغازي يهزم النصر في الديربي وينفرد بقمة دوري السلة...
بنغازي تستضيف الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة
بنغازي تستضيف الدور السداسي لدوري الكرة الطائرة...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين...
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت...
المزيد