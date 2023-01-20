التعاون الليبي يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد ياسو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي التعاون الليبي تعاقده مع المهاجم الإيفواري ويلفريد ياسو، قادما من صفوف فريق استاد أبيدجان، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واحترف الإيفواري من قبل في نادي الأهلي القطري، وشارك معه في 13 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، بينما كانت أبرز محطاته فريق الميدان الإندونيسي، والذي شارك معه في 16 مناسبة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة.

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إجمالي مشاركاته

وشارك البالغ من العمر 30 عاما إجمالا في 45 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية 200 ألف يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت.

ويعتبر ويلفريد ياسو التعزيز الثاني للتعاون في مركز الهجوم، إذ تعاقد النادي قبل أيام مع المهاجم النيجيري جودوين شيكا قادما من وفاق سطيف الجزائري.