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البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 19 يناير 2023, 07:36 مساء
البارالمبية الليبية تعقد جمعيتها العمومية المقبلة في سرت
شعار اللجنة البارالمبية الليبية. (أرشيفية: صفحة اللجنة بفيسبوك)
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قررت اللجنة البارالمبية الليبية عقد جمعيتها العمومية العادية المقبلة بمدينة سرت، يوم الخميس المقبل 26 يناير، تحت رعاية الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الإعاقة.

ويهدف الاجتماع الذي سيحضره رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء اللجان الفنية العليا ورؤساء اللجان الفنية بالمناطق، إلى مناقشة أحداث وفعاليات السنة الماضية 2022، ووضع روزنامة الاتحاد والتخطيط للبطولات الدولية والمحلية المقبلة في 2023.

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تقديم مقترحات للعام الجديد 
وناشد الأمين العام باللجنة البارالمبية الليبية محمد علي خليفة، رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء اللجان الفنية، إعداد تقارير وملاحظات عن السنة الماضية، وتقديم اقتراحاتهم للعام الحالي.

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