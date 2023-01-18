خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

القاهرة - بوابة الوسط

تزينت مدينة البصرة العراقية بحلية عربية مميزة طيلة أيام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بعد غياب دام 44 عاما وقد طغت مشاعر الألفة العربية بين أهل الخليج والعراقيين طيلة مباريات البطولة والتي شهدت تطورا ملحوظا في المستوى الفني للكرة الخليجية تجاوزت به مستوى كرتنا المحلية التي ما زالت تعاني من عدم وجود الملاعب العصرية التي تساعد على تطور اللعبة، وتكرار لشكل الدوري الممل وغير العادل الذي ينتهي بسداسي يدخل فيه صاحب الترتيب الأول في كل مجموعة بعد لعب 18 مباراة في مسابقة جديدة مع صاحبي الترتيب الثاني والثالث في كل مجموعة وبنفس العدد من النقاط، وغياب التخطيط العلمي المدروس لكيفية تطوير اللعبة وإلى العديد من النواقص الأخرى التي يصعب حصرها والتي جعلتنا منذ عدة سنوات في الترتيب فوق الـ115 في تصنيفات الاتحاد الدولي.

ولعلنا نذكر كيف كنا وكيف كان الآخرون، ففي الدورة العربية الرابعة بالقاهرة، فاز المنتخب الليبي على المنتخب العماني (15-0)، والآن قد لا يحقق فريقنا حتى التعادل معه. نعود للبصرة، لأول مدينة إسلامية بناها العرب خارج شبه الجزيرة العربية التي ملأتها السعادة بعودة العرب إليها من خلال مشاعر جماهير المباريات وفي الساحات، والمسؤولين الذين يطالبون بعودة العلاقات العربية الخليجية مع العراق، وقد تحققت الأهداف المرجوة من الدورة على المستويين الرياضي والاجتماعي، وذلك بتواجد الجماهير الغفيرة التي بلغت 65 ألفا في بعض المباريات، وليس في مباريات المنتخب العراقي فقط.

في الحقيقة عشنا مع مباريات البطولة متعة وتشويقا رغم الأمطار الغزيرة التي صاحبت بعض المباريات، ومما ساعد في نجاح البطولة أيضا ارتفاع مستوى التحكيم، والتغطية الإعلامية لمعظم أحداث البطولة وتقارب المستوى الفني، حيث ظلت نتائج ترشح الفرق الأربعة للمربع الذهبي حتي الساعات الأخيرة غير معروفة، وهي العراق وقطر والبحرين وعمان، حيث فاز العراق على قطر (2-1) بعد أن قدم الفريق القطري أفضل مبارياته في عروض جيدة لأنه مليء بالمواهب فعلا، وأفضل بكثير من المنتخب الذي شارك في كأس العالم مع مدربه الذي جرت إقالته. وفازت عمان على البحرين وقلبت كل الترشيحات التي كانت تصب لصالح المنتخب البحريني صاحب آخر بطولة بهدف قاتل جرى تسجيله بتسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85، وبذلك سيلتقي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية لنيل البطولة منتخبا العراق وعمان.

فالشكر لبلاد الرافدين حكومة وشعبا التى سخرت كل الإمكانات لاستقبال البطولة والوفود العربية بشكل منظم وبمشاعر أخوية عربية صادقة، ونتمنى أن نرى مثل هذه البطولات في معظم بلادنا العربية، لأن الرياضة ومسابقاتها التربوية هي التى تحرك المياه الراكدة في السياسة التي تجمع بدلا من أن تفرق كما يحدث في شمال أفريقيا أو في سورية، وإلى أن تعود بطولة الخليج القادمة بالكويت بعد عامين نثمن الجهود التي بذلت لإظهار هذه البطولة بشكل فني رائع وتربوي نال إعجاب ورضاء كل المشاركين والمتابعين، وهذا ليس غريبا على بلاد الحضارات القديمة.