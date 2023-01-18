  • Alwasat News
Atwasat

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 03:16 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
مباراة العراق وقطر في «خليجي 25» في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (إنترنت)
alwasat radio

تزينت مدينة البصرة العراقية بحلية عربية مميزة طيلة أيام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بعد غياب دام 44 عاما وقد طغت مشاعر الألفة العربية بين أهل الخليج والعراقيين طيلة مباريات البطولة والتي شهدت تطورا ملحوظا في المستوى الفني للكرة الخليجية تجاوزت به مستوى كرتنا المحلية التي ما زالت تعاني من عدم وجود الملاعب العصرية التي تساعد على تطور اللعبة، وتكرار لشكل الدوري الممل وغير العادل الذي ينتهي بسداسي يدخل فيه صاحب الترتيب الأول في كل مجموعة بعد لعب 18 مباراة في مسابقة جديدة مع صاحبي الترتيب الثاني والثالث في كل مجموعة وبنفس العدد من النقاط، وغياب التخطيط العلمي المدروس لكيفية تطوير اللعبة وإلى العديد من النواقص الأخرى التي يصعب حصرها والتي جعلتنا منذ عدة سنوات في الترتيب فوق الـ115 في تصنيفات الاتحاد الدولي.

ولعلنا نذكر كيف كنا وكيف كان الآخرون، ففي الدورة العربية الرابعة بالقاهرة، فاز المنتخب الليبي على المنتخب العماني (15-0)، والآن قد لا يحقق فريقنا حتى التعادل معه. نعود للبصرة، لأول مدينة إسلامية بناها العرب خارج شبه الجزيرة العربية التي ملأتها السعادة بعودة العرب إليها من خلال مشاعر جماهير المباريات وفي الساحات، والمسؤولين الذين يطالبون بعودة العلاقات العربية الخليجية مع العراق، وقد تحققت الأهداف المرجوة من الدورة على المستويين الرياضي والاجتماعي، وذلك بتواجد الجماهير الغفيرة التي بلغت 65 ألفا في بعض المباريات، وليس في مباريات المنتخب العراقي فقط.

في الحقيقة عشنا مع مباريات البطولة متعة وتشويقا رغم الأمطار الغزيرة التي صاحبت بعض المباريات، ومما ساعد في نجاح البطولة أيضا ارتفاع مستوى التحكيم، والتغطية الإعلامية لمعظم أحداث البطولة وتقارب المستوى الفني، حيث ظلت نتائج ترشح الفرق الأربعة للمربع الذهبي حتي الساعات الأخيرة غير معروفة، وهي العراق وقطر والبحرين وعمان، حيث فاز العراق على قطر (2-1) بعد أن قدم الفريق القطري أفضل مبارياته في عروض جيدة لأنه مليء بالمواهب فعلا، وأفضل بكثير من المنتخب الذي شارك في كأس العالم مع مدربه الذي جرت إقالته. وفازت عمان على البحرين وقلبت كل الترشيحات التي كانت تصب لصالح المنتخب البحريني صاحب آخر بطولة بهدف قاتل جرى تسجيله بتسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85، وبذلك سيلتقي يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية لنيل البطولة منتخبا العراق وعمان.

فالشكر لبلاد الرافدين حكومة وشعبا التى سخرت كل الإمكانات لاستقبال البطولة والوفود العربية بشكل منظم وبمشاعر أخوية عربية صادقة، ونتمنى أن نرى مثل هذه البطولات في معظم بلادنا العربية، لأن الرياضة ومسابقاتها التربوية هي التى تحرك المياه الراكدة في السياسة التي تجمع بدلا من أن تفرق كما يحدث في شمال أفريقيا أو في سورية، وإلى أن تعود بطولة الخليج القادمة بالكويت بعد عامين نثمن الجهود التي بذلت لإظهار هذه البطولة بشكل فني رائع وتربوي نال إعجاب ورضاء كل المشاركين والمتابعين، وهذا ليس غريبا على بلاد الحضارات القديمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»

لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»
عرض «عندما كنا أحياء» لفرقة «المسرح الوطني مصراتة» (صور)

عرض «عندما كنا أحياء» لفرقة «المسرح الوطني مصراتة» (صور)
تناول سمكة نهرية بالولايات المتحدة يعادل شرب مياه ملوثة لمدة شهر

تناول سمكة نهرية بالولايات المتحدة يعادل شرب مياه ملوثة لمدة شهر
ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟

ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟
وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما

وفاة عميدة سن البشرية عن 118 عاما
نادال يتنازل عن لقب بطولة أستراليا بعد خروجه من الدور الثاني

نادال يتنازل عن لقب بطولة أستراليا بعد خروجه من الدور الثاني
بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى

بتهمة اختلاس 30.5 مليون دينار.. حبس مدير سابق بمصرف الصحارى
إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر

إيطاليا الشريك التجاري الأول مع ليبيا بـ10.17 مليار يورو خلال 10 أشهر
تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في القاهرة

تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في القاهرة
المنتخب الليبي يودع منافسات «الشان» مبكرا عقب الخسارة من موزمبيق

المنتخب الليبي يودع منافسات «الشان» مبكرا عقب الخسارة من موزمبيق
المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»

المشري: من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة «بقدره وأكثر»
شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا
كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
جبريل أوحيدة يدعو إلى استفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم

جبريل أوحيدة يدعو إلى استفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم
عقيلة: تعديل الإعلان الدستوري يخرج البلاد من أزمتها

عقيلة: تعديل الإعلان الدستوري يخرج البلاد من أزمتها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس بعثة المنتخب الوطني بالجزائر
شاهد.. «في التسعين»: كواليس بعثة المنتخب الوطني بالجزائر
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات ...
النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»
بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة
بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني ......
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» ......
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير الرياضة لـ«في التسعين»
شاهد: تفاصيل أزمة انسحاب المنتخب من «شان 2023» قبل حديث وزير......
المزيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ......
المنتخب الليبي يودع منافسات «الشان» مبكرا عقب الخسارة من موزمبيق
المنتخب الليبي يودع منافسات «الشان» مبكرا عقب الخسارة من ......
شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي...
بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة
بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا......
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»...
المزيد