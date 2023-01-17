التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة منتخب موزمبيق في ثاني مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، وشهدت التشكيلة بعض التغييرات عن اللقاء الأول؛ إذ يقود الهجوم صالح طاهر.

إليكم كامل التشكيلة:

في حراسة المرمى: معاذ اللافي

خط الدفاع: محمود عكاشة وعلي رمضان آل عمامي ومنصور رزق ومؤيد جدور

خط الوسط: علي نوري وصهيب بن سليمان وأبوالقاسم رجب

خط الهجوم: عمر الخوجة وصالح طاهر ومحمد المنير

كما أعلن مدرب المنتخب الموزمبيقي شيكينيو كوندي تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب ليبيا التي ستنطلق بعد أقل من ساعة.