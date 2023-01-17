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التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 05:14 مساء
التشكيلة الرسمية للمنتخب الليبي في مواجهة موزمبيق بـ«شان»
لاعبو المنتخب الليبي يؤدون النشيد الوطني قبل مواجهة الجزائر بـ«شان»، بملعب نيلسون مانديلا، 13 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعلن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز تشكيلة المنتخب الليبي لمواجهة منتخب موزمبيق في ثاني مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية «شان»، وشهدت التشكيلة بعض التغييرات عن اللقاء الأول؛ إذ يقود الهجوم صالح طاهر.

إليكم كامل التشكيلة:
في حراسة المرمى: معاذ اللافي
خط الدفاع: محمود عكاشة وعلي رمضان آل عمامي ومنصور رزق ومؤيد جدور
خط الوسط: علي نوري وصهيب بن سليمان وأبوالقاسم رجب
خط الهجوم: عمر الخوجة وصالح طاهر ومحمد المنير

كما أعلن مدرب المنتخب الموزمبيقي شيكينيو كوندي تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب ليبيا التي ستنطلق بعد أقل من ساعة.

تشكيلة منتخب موزمبيق
في حراسة المرمى: فيكتور غوامبي
خط الدفاع: دانيلو موزي ومارتينو ثوزيني وفرانسيسكو موشانغا ودافيد ماتولا
خط الوسط: شاكيل نانجي وأمادو موماد وجواو خوسيه ونيلسون ديفراسون وميلفين ألكساندر
خط الهجوم: إيزاك كارفالهو

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