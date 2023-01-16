منتخب ليبيا للمبارزة في البطولة العربية بالبحرين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشارك المنتخب الوطني الليبي للمبارزة بالسيف بداية من الإثنين في منافسات البطولة العربية والتي تنطلق في العاصمة البحرينية بمشاركة عدد من المنتخبات العربية.

المنتخب الليبي يمثله 6 مبارزين وهم: عبدالسلام أبوجطيلة ومحمد فيصل ومحمد الأخضر ومحمد الدايخ وأنس بن صويد ومحمد بن الحاج. ويشرف على التدريبات المدرب الوطني سراج التاجوري.

يشار إلى أن البطولة العربية للمبارزة تقام خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

تنظم المنامة البحرينية أيضا بطولة العالم للمبارزة بالسيف للشباب تحت 20 عاما خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري 2023 وسيشارك المنتخب الليبي في البطولة العالمية.