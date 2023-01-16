الليبي مفتاح بلوزة مقررا بالاتحاد العربي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تحصل الخبير الليبي في لعبة الملاكمة مفتاح بلوزة على منصب مقرر اللجنة الفنية للاتحاد العربي للملاكمة بعد ترشيحه من المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لنيل عضوية اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.

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وسبق أن رشح الاتحاد الليبي للملاكمة برئاسة يوسف البهلول شخصيات رياضية من بينها الخبير مفتاح بلوزة في اللجان العاملة في الاتحادين العربي والأفريقي في خطوات ثابتة للمكتب التنفيذي للنهوض بلعبة الملاكمة على الصعيد العربي والأفريقي والدولي.

ونشر الاتحاد العربي الأسبوع الماضي القائمة المختارة لعضوية اللجنة الفنية بالاتحاد العربي.