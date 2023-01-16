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نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 16 يناير 2023, 03:14 مساء
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
منافسات سابقة في دوري السلة الليبي. (فيسبوك)
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يشهد الدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم تراجعا مخيفا ونتائج متواضعة غير مسبوقة، ففي مواجهات الأحد بين الاتحاد والشباب، الناديين العريقين في اللعبة، جاء الشوط الأول بنتيجة (9-8)، وفي الربع الثاني، خلال عشر دقائق، أضاف الشباب خمس نقاط فقط والاتحاد أربع نقاط فقط.

النتائج المسجلة في مباريات الأحد
بالقاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان، المباراة الأولى جمعت المدينة والأهلي طرابلس، الربع الأول كان اللعب فيه سلبيا ومجموع نقاط الفريقين 13 نقطة، وانتهى بتقدم المدينة بفارق نصف سلة (7-6)، والربع الثاني كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أضاف 23 نقطة مقابل 14 للمدينة، ليتقدم الأهلي طرابلس (29-21)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 30 نقطة مقابل 24 للمدينة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (59-45).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله وعلي الأمير وأمير حمودة والمسجل نجاة المخشخش، والمسجل الإلكتروني خالد الصوادق والميقاتي فتحي حسونة، وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم.

أداء ضعيف في قمة الاتحاد والشباب
المباراة الثانية جمعت الاتحاد والشباب الناديين العريقين في لعبة كرة السلة الليبية، أظهرت ضعف وتدني مستوى اللعبة، ونتائجها المحتشمة، في الربع الأول انتهى بفارق نصف سلة للاتحاد (9-8)، والربع الثاني كان متواضعا أيضا فالشباب أضاف خمس نقاط فقط، والاتحاد أضاف أربع نقاط، لينتهي الشوط الأول في زمن 20 دقيقة كاملة بالتعادل (13-13)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 26 نقطة مقابل 23 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب (39-36)، أي الـ40 دقيقة من زمن المباراة لم يصل المعدل التهديفي إلى عشر نقاط في كل ربع.

أدار مباراة الاتحاد والشباب ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وعمر سالم وأيمن عبدالله والميقاتي فتحي حسونة، والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي الأمير.

المروج أمام تحدي الأهلي بنغازي
وبقاعة مدينة المرج جمع اللقاء المروج وضيفه الأهلي بنغازي، الربعين الأول والثاني للأهلي بنغازي بنتيجة (30-22)، والربع الثالث كانت الأفضلية فيه للمروج الذي أضاف 26 نقطة مقابل 15 للأهلي بنغازي ليتقدم المروج بفارق ثلاث نقاط (48-45)، والربع الرابع كان الأكثر إثارة وتشويقا، وانتهى بفارق ست نقاط للأهلي بنغازي (27-21)، ليتفوق الأهلي بنغازي بنتيجة المباراة (72-69).

أدار المباراة ثلاثي حكام الملعب جلال الورفلي وخالد أحنيش وإبراهيم البرعصي وحكام الطاولة المسجل أحمد بلقاسم، والمسجل الإلكتروني علي بوهديمة، والميقاتي علي بوتركية، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة، وراقبها فنيا أحمد البرعصي.

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