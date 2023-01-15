«طائرة» الجزيرة تعبر أساريا وتتأهل لنهائيات كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت القاعة الكبرى بطرابلس مباراة الكرة الطائرة بين أساريا والجزيرة، لتحديد بطل الكأس عن فرق المجموعة الثالثة، أمس السبت.

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وتواصلت المباراة لخمسة أشواط كاملة، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-17)، (25-16)، والشوطان الثالث والرابع كان التفوق فيهما لأساريا (25-18)، و(25-23)، ليجرى اللجوء للشوط الخامس والحاسم والذي انتهى للجزيرة بفارق نقطتين (15- 13).

بهذه النتيجة يفوز الجزيرة بالمباراة ويضمن التأهل إلى نهائيات ليبيا مع بطلي المجموعتين الأولى والثانية.



أدار المباراة علي أشتيوي (حكم أول)، والدولي عبدالسلام الرفاعي (حكم ثان)، والمسجل عبدالحكيم رمضان.