الاتحاد الفرعي بطرابلس يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدربي الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس أول أمس الخميس اجتماعاً موسعاً مع مدربي الأندية، لمناقشة مواضيع مختلفة تهم رياضة الكاراتيه الليبية في الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس «علي الشارف»، وناقش فيه مع أعضاء الاتحاد ومدربي الأندية عديد المواضيع المهمة التي تخصّ اللعبة، من بينها الاستعداد لبطولة ليبيا التي ستقام بمدينة مصراته مطلع الشهر المقبل، التي سيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخب استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

- 100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس

- الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس يجتمع بمدربي الأندية

مناقشة البرنامج العام للبطولات المحلية

كما تم في الاجتماع مناقشة البرنامج العام للبطولات المحلية للاتحاد الليبي الذي أعده رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد «عماد الككلي» والذي حضر الاجتماع لمناقشة روزنامة الاتحاد لسنة 2023.

رئيس الاتحاد علي الشارف من اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الإنترنت)

جانب من الحضور في اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الإنترنت)

جانب من الحضور في اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الإنترنت)

جانب من الحضور في اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الإنترنت)

جانب من الحضور في اجتماع الاتحاد الفرعي للكاراتيه، بطرابلس، 12 يناير 2023. (الإنترنت)