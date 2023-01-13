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بالصور: استمرار أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 03:30 مساء
بالصور: استمرار أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
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أكدت شركة الدعم القابضة المنفذة لمشروع تطوير ملعب طرابلس الدولي استمرار أعمال تنفيذ البلاطات الخرسانية الخاصة بمقاعد الجمهور بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

وأضافت الشركة أنها تسعى جاهدة لإنجاز الأعمال بصورة كاملة وفي الوقت المناسب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تعتمد مواصفات قياسية عالية، وتحت إشراف كادر من المهندسين المتخصصين، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للشركة عبر صفحتها «بفيسبوك».

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تصنيع البلاطات
ويجرى تصنيع البلاطات في أماكن بعيدة عن الملعب، قبل نقلها إلى الأماكن المخصصة لها وتركيبها داخل الملعب، ثم يجرى تثبيت المقاعد البلاستيكية عليها.

أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
أعمال تطوير ملعب طرابلس الدولي، 12 يناير 2023. (صفحة شركة الدعم القابضة بفيسبوك)
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