3 انتصارات وخسارة لليبيا في شاطئية غرداية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخبا ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية ثلاثة انتصارات وخسر مباراة واحدة، ليضمن بذلك تأهله للدور ربع النهائي للبطولة العربية المقامة في غرادية بالجزائر.

وتصدر منتخب «ليبيا 1» مجموعته بعد تحقيقه الفوز في مباراتيه، إذ حقق الفوز على منتخب «الجزائر 5» بشوطين مقابل لا شيء، نتائجهما 21 / 18 و21 / 15، بينما فاز في المباراة الثانية على منتخب «الجزائر 3» بشوطين لصفر كذلك، نتائجهما 21 / 15و 25 / 14.

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«ليبيا 2» يحل ثانيا

بينما حل منتخب «ليبيا 2» ثانيا في مجموعته بعد أن فاز في أولى مبارياته على «غرداية 3» بنتيجة شوطين لصفر، نتائجهما 21 / 6 و 21 / 7، فيما فقد نتيجة المباراة الأخرى أمام منتخب «الجزائر 2» بعد الخسارة في الشوطين بنتيجة 15 / 21 و18 / 21.

وانطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة غرداية لكرة الطائرة التي تقام في الجزائر ويشارك فيها منتخبان ليبيان.