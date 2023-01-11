الهلال يضم خالد مجدي من النصر.. رسميا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتقل مهاجم فريق النصر خالد مجدي رسميًا إلى فريق الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز.

وخاض خالد مجدي مرحلة الذهاب مع فريق النصر والذي اختتم موسمه في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما اختتم فريق الهلال رصيده في الذهاب بـ10 نقاط.

- تعاقدات جديدة وتنقلات في الدوري الليبي الممتاز

وشهدت مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حركة واسعة من الانتقالات على صعيد اللاعبين المحليين والمحترفين وكذلك المدربين قبل انطلاق مرحلة الإياب، وتصدرت الإعارات المشهد دون أن يخلو الأمر من إنهاء عقود بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين جدد.

ففي المجموعة الأولى: التعاون يتفق مع الثلاثي: محمد عيسى وأحمد التايب وهيثم ضانة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال مرحلة الإياب، والأخضر يتعاقد مع أحمد الحاسي وطارق السعيطي، ولا تزال هناك صفقات محلية وخارجية بعدما استغنى عن المحترف البنيني جاك بيسان، ويجري الأهلي بنغازي الاتفاق على صفقات أخرى محلية وخارجية بعد تغيير الجهاز الفني، بينما أتم النصر صفقة محمد شكري قادماً من دارنس، وفي انتظار صفقة مهاجم محترف وصفقات أخرى، والهلال ودارنس والصداقة وشباب الجبل والتحدي لم تعلن بعد عن الصفقات المحلية والخارجية.

الهلال يضم خالد مجدي. (فيسبوك)

الهلال يضم خالد مجدي. (فيسبوك)