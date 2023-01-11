بعثة المنتخب الوطني الليبي تغادر إلى الجزائر.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم تونس متجهة إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، وتصل إلى العاصمة الجزائرية، وتحديدا مطار هواري بومدين، اليوم الأربعاء.

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كان المنتخب الوطني قد دخل في معسكر خارجي استعدادي بتونس، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام ساحل العاج والكونغو الديمقراطية، وأخفق في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين.

يأتي هذا استعدادا لبطولة «شان 2023» التي تنطلق في الجزائر في 13 يناير الجاري بلقاء «فرسان المتوسط» مع صاحب الأرض والضيافة نظيره الجزائري.