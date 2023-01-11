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اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 11 يناير 2023, 11:29 صباحا
اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها. (فيسبوك)
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أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي للرياضة وعلومها الدكتور الفيتوري اللافي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه جار التجهيز للمؤتمر العلمي للرياضة، والذي سيقام بفندق المهاري في طرابلس يومي 8 و9 مايو المقبل، تحت شعار «نحو تنمية مستدامة».

وأضاف اللافي قائلا «سيتم تسليط الضوء على أهمية الرياضة وعلومها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات من خلال علاج المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة وإدراك أهميتها في حياتنا كأفراد ومجتمعات».

مؤتمر يستهدف الأكاديميين والباحثين
وأكمل «يستهدف المؤتمر الأكاديميين والباحثين في العلوم الإنسانية والتطبيقية والمهتمين بعلوم الرياضة وطلاب الدراسات العليا من الدكتوراه والماجستير، وسيتكفل المؤتمر بالإقامة لجميع الباحثين، والبحوث المقبولة سيتم نشرها في في مجلة علمية محكمة».

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وأوضح اللافي «يتضمن المؤتمر العديد من المحاور من بينها: التدريب والتطوير في مجال الرياضة والترويج الإعلامي لها، وكبار السن والرياضة والتسويق والاستثمار في المجال الرياضي والتغذية، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، وذوو الاحتياجات الخاصة والرياضة وكأس العالم 2022».

رفع المستوى الفني ونشر الثقافة الرياضية
وأردف «أيضا يشمل الدروس المستفادة والتأهيل النفسي، ودورة في رفع المستوى الفني للفرق الرياضية ونشر الثقافة الرياضية، وتنمية الفكر الاجتماعي والرياضي، وتعزيز المساواة بين الجنسين لممارسة الرياضة والتمتع بالسلامة والحياة الصحية بمختلف الأعمار ودور التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة».

وعن شروط الأوراق البحثية المقدمة قال الدكتور اللافي «يجب أن تحوي الورقات المقدمة على دراسة أصيلة (نظرية أو ميدانية) لم تنشر من قبل، مع ضرورة تحديد محور البحث، وأن يكتب باللغتين العربية والإنجليزية».

واختتم اللافي حديثه قائلا «تقبل المشاركات الفردية والثنائية فأكثر على ألا يزيد عدد الباحثين في البحث الواحد على ثلاثة أشخاص، وستخضع كل الأوراق الواردة للتحكيم العلمي السري، وتقيم حسب الأصالة والعمق وصلته بمحاور المؤتمر ومدى إسهامه في البحث العلمي».

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