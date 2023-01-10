مراقبة التربية والتعليم ببني وليد تقيم مسابقة للعدو الريفي بمشاركة 390 طالبا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أقيمت بمدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، مسابقة العدو الريفي على مستوى مدارس البلدية بمشاركة 390 طالبًا تحت إشراف مكتب النشاط بمراقبة التربية والتعليم بني وليد.

وأوضح مدير مكتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم بني وليد صالح الطاهر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن مسابقة العدو الريفي تأتي ضمن تنفيذ الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام الدراسي 2022-2023 بالمراقبة.

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وأشار الطاهر، إلى أن خطة السباق نفدت على ثلاث مراحل، الأولى للتعليم الأساسي (المرحلة الابتدئية) وشارك فيها 150 طالبًا، والثانية للتعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية) وشارك فيها 170 طالبًا، والثالثة للتعليم الثانوي وشارك فيها 70 طالبًا.

وذكر الطاهر أنهم يسعون إلى إطلاق عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية خلال العام الدراسي الجاري لإظهار المواهب الطلابية في مختلف المجالات والتخصصات المنوعة.

مسابقة العدو الريفي لطلاب المدارس في بني وليد، الثلاثاء 10 يناير 2023. (الإنترنت)

مسابقة العدو الريفي لطلاب المدارس في بني وليد، الثلاثاء 10 يناير 2023. (الإنترنت)

مسابقة العدو الريفي لطلاب المدارس في بني وليد، الثلاثاء 10 يناير 2023. (الإنترنت)

مسابقة العدو الريفي لطلاب المدارس في بني وليد، الثلاثاء 10 يناير 2023. (الإنترنت)