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استدعاء جديد لصفوف المنتخب الليبي بالمدافعين فكرون وفرحات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 10 يناير 2023, 06:49 مساء
استدعاء جديد لصفوف المنتخب الليبي بالمدافعين فكرون وفرحات
فكرون في الإطار الأيمن وطلال في الأيسر. (فيسبوك)
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استدعى الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي مارتينز ومساعده الليبي عمر المريمي مدافع نادي النصر صلاح فكرون ومدافع نادي الاتحاد طلال فرحات.

جاء الاستدعاء لقائمة المنتخب الوطني قبل أيام من انطلاق مسابقة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين في الجزائر «شان 2023» والتي ستنطلق الجمعة المقبل بلقاء الافتتاح بين المنتخب الجزائري المستضيف والمنتخب الليبي.

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يأتي ذلك بعد الأداء المتواضع للمنتخب على الصعيد الدفاعي والذي استقبل في مباراتين وديتين أربعة أهداف، رغم ما صرح به المدرب الفرنسي بأن معسكر تونس كان جيدًا وأنه راضٍ على معسكر المنتخب الليبي في تونس ولا تهمه نتائج المباريات الودية.

وقال الفرنسي مارتينز «راضٍ عن اختياراتي للاعبين ورأيي أنهم الأبرز في الدوري الليبي، وهدفنا في بطولة الشان هو الوصول لأبعد مرحلة ممكنة، وأعد الجمهور الليبي أننا سنبذل جهدنا من أجل إسعادهم وأتمنى منهم الوقوف مع اللاعبين».

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