الشلماني يكشف سر إعادة النظر في اختيارات مدربي منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن المكتب التنفيذي سيعيد النظر في اختياراته لمدربي مختلف الفئات السنية للمنتخبات الثلاث، وهي منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي.

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وأوضح الشلماني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المهمة المكلفة بها هذه الأجهزة الفنية انتهت بانتهاء المشاركة في البطولات السابقة، وأن المرحلة القريبة المقبلة ستشهد العمل بمعايير فنية جديدة في اختيار الأطقم الفنية لهذه المنتخبات التي أخفقت في تحقيق نتائج إيجابية وخرجت من المنافسات الدولية مبكرًا.