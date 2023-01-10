الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت، الثلاثاء، بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي إلى مصر للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادًا لمرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

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ومن المتوقع أن يخوض فريق الأهلي بنغازي في معسكره مباريات ودية مع الطاقم الجديد والذي تعاقدت معه إدارة الأهلي بنغازي أخيرًا بقيادة المدرب التونسي لسعد الدريدي والطاقم الفني المصاحب له.

فريق الأهلي بنغازي اختتم مرحلة الذهاب متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.

بعثة الأهلي بنغازي تتجه لمصر. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تتجه لمصر. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

بعثة الأهلي بنغازي تتجه لمصر. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)