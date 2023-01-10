رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للملاكمة رمضان رزق، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد الخميس المقبل اجتماعا مهما في قاعة اجتماعات الاتحادات الرياضية بطرابلس.

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وعلى طاولة الاجتماع العديد من الملفات من بينها: مناقشة البرنامج السنوي للاتحاد داخليا وخارجيا، والميزانية المقترحة لتنفيذها، ومناقشة البرنامج المعد من اللجنة الفنية للاتحاد، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الاتحاد وإيجاد الحلول لها. وأيضا تكليف ناطق رسمي للاتحاد العام.

واختتم رزق حديثه قائلًا «نتمنى أن تتضافر جهود الجميع في العام 2023 من أجل الرفع من المستوى الفني للعبة الملاكمة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، والاهتمام بالرياضيين البارزين وصقلهم ورعايتهم، وإتاحة فرصة أمامهم في المشاركات الخارجية».