10 مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمشاركة 37 فريقا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم بمشاركة 37 فريقا وزعت على خمس مجموعات.

-لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة من الدوري الليبي «دورينا»

▪︎ المجموعة الأولى: القرضابية والمهاري والنهضة والشرارة والهلال والمهدية.

▪︎ المجموعة الثانية: بغازي الجديدة والنجمة والبروق والأنوار والأنصار ونجوم أجدابيا والقيروان والخليج ونجوم بنغازي ونسور مرتوبة.

▪︎ المجموعة الثالثة: الطيران والوحدة بنغازي والقواعد والأفريقي والأندلس والمنار وخالد بن الوليد والوفاق أجدابيا والبرانس وخليج سرت والمروج.

▪︎ المجموعة الرابعة: رفيق والشط والوطن والمستقبل وترهونة والبشائر والفالوجا وأبي الأشهر والترسانة والمجد.

▪︎ المجموعة الخامسة: الطيران والوحدة بنغازي والأفريقي والسواعد والأندلس والمنار وخالد بن الوليد ووفاق أجدابيا والبرانس وخليج سرت.

ملعب سبها يستقبل الهلال والمهدية

اليوم الثلاثاء سيكون الموعد مع 10 مباريات في المجموعة الأولى، وستقام مباراتان بملعب سبها البلدي، الهلال يلتقي المهدية وسيراقبها المراقب ضو عبدالله، وعلى ملعب القرضابية سيجمع اللقاء بين القرضابية والمهاري، والمراقب عمر الكشكري.

وفي المجموعة الثانية ستقام اليوم ثلاث مباريات، على ملعب بنينا النجمة يلتقي بنغازي الجديدة والمراقب عبدالرحيم حمد، وفي ملعب مدينة الأبيار فريق البروق يحل ضيفًا على الأنوار والمراقب فوزي الدالي، وعلى ملعب البيضاء الأنصار يتبارى مع نجوم أجدابيا والمراقب الناجي محمد.

خمس في المجموعة الرابعة

على ملعب صرمان رفيق يستضيف الشط والمراقب مصطفى مؤمن، وعلى ملعب أبوعيسي المستقبل في ضيافة الوطن والمراقب محمد الزوبيك، وعلى ملعب السويحلي البشائر يلتقي ترهونة والمراقب محمد أمبيص، وعلى ملعب الترسانة سيجمع اللقاء بين الفالوجا وأبى الأشهر والمراقب علي العقربى، والمجد يستضيف الترسانة والمراقب لطفى بللو.

مباراة ودية لفريق كرة القدم بنادي القرضابية. (صفحة نادي القرضابية عبر فيسبوك)