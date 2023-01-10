360 راميا في كأس العالم بمشاركة ليبية وحيدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، أن ممثل ليبيا الوحيد في عالمية الرماية بالخرطوش في المغرب البطل مصطفى فرج سلطان، ويتجه سلطان الثلاثاء من مطار القاهرة إلى المغرب البلد المستضيف.

وأضاف قريش قائلا «إن البطولة ستشهد مشاركة 360 راميا يمثلون 45 بلدا، وسيكون يوما الأربعاء والخميس مخصصين للفحص الفني على السلاح والتدريب الرسمي في ميدان البطولة التي ستقام منافساتها أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة».

واختتم قريش حديثه قائلا «في اليوم الأول ستجرى الرماية على 50 طبقا، وفي اليوم الثاني 50 طبقا أيضا، وفي اليوم الثالث والأخير ستجرى الرماية على 25 طبقا».