سلة الشباب والجزيرة تتخطى أبوسليم والمدينة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة للمجموعة الأولى.

الجزيرة يتخطى المدينة بعد أشواط متقاربة

المباراة الأولى جمعت الجزيرة والمدينة، وشهدت في ربعها الأول تكافئا وانتهى بالتعادل (12-12)، والربع الثاني تقاربت فيه النتيجة وانتهى بفارق نصف سلة للجزيرة (12-11)، لينتهي الشوط الأول لصالح الجزيرة (24-23)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الجزيرة 50 نقطة مقابل 28 للمدينة لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة (74-51).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله وعمر سالم وأمير حمودة والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني عبدالهادي خليفة والميقاتي أيمن عبدالله وميقاتي 24 ثانية بشير مخزوم.

الشباب يفوز على أبوسليم بسهولة

المباراة الثانية جمعت الشباب وأبوسليم، وشهدت في ربعها الأول تفوق الشباب بفارق سلتين (16-12)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 14 نقطة مقابل عشر نقاط لـ«أبوسليم» لينتهي الشوط الأول لصالح الشباب (30-22)، وحافظ الشباب على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (54-42).

أدار المباراة الحكمان هيثم الساروي وأيمن عبدالله والمسجل نجاة المخشخش والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانيه أمير حمودة.