كاراتية الجمارك يكتسح بطولة طرابلس ويتوج بـ45 ميدالية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج نادي الجمارك بكأس بطولة طرابلس للكاراتيه (كاتا وكوميتي) للفئات السنية وبراعم وأشبال وسواعد وأواسط وشباب «تحت 20 عاما» والتي شهدت مشاركة قرابة 80 لاعبًا مثلوا أندية الأهلي طرابلس وأوميغا فيت والمحلة والجمارك والتضامن ونجوم الهضبة ووسعاية أبديري وأكادميتي النخبة و«سبيشل ون».

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وفي تصريح إعلامي لمدرب كاراتيه نادى الجمارك قال يوسف المزلع «أهنئ جميع اللاعبين الذين كانوا في المستوى واكتسحوا أغلب الأوزان وفي كل الفئات وتوجوا بـ45 ميدالية ملونة 20 ذهبية و15 فضية و10 برونزيات».

واختتم «أشكر إدارة النادي على اهتمامها بالفريق وتوفير كافة الإمكانات له والشكر موصول للطاقم الفني والإداري ولأولياء الأمور ولكل من دعم وساند الفريق ولو بكلمة طيبة».

منافسات كاراتيه الجمارك. (فيسبوك)

منافسات كاراتيه الجمارك. (فيسبوك)

منافسات كاراتية الجمارك. (فيسبوك)

منافسات كاراتيه الجمارك. (فيسبوك)

منافسات كاراتيه الجمارك. (فيسبوك)