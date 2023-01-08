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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 01:34 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية
فرحة المنتخب الليبي بشان 2014 في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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تنطلق في الثالث عشر من شهر يناير الجاري البطولة السابعة لأمم أفريقيا للمحليين المعروفة بـ«الشان»، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين، وتستضيفها الجزائر، حيث تقام مباراة الافتتاح على ملعب مانديلا الجديد بين الفريق الليبي والفريق الجزائري صاحب الأرض والجمهور، وقد أقيمت أول بطولة في العام 2009 في ساحل العاج وتحصلت على بطولتها الكونغو الديمقراطية، وفي 2011 أقيمت بالسودان وتحصلت تونس علي بطولتها، وأقيمت الدورة الثالثة بجنوب أفريقيا وتحصل علي بطولتها «فرسان المتوسط»، وهى أول وآخر بطولة يتحصل عليها الفريق الليبي.

وفي 2016 أقيمت في رواندا وفازت بها للمرة الثانية الكونغو الديمقراطية، وفي 2018 أقيمت بالمغرب وفاز بها المغرب، وكذلك في 2020 أقيمت في الكاميرون وفاز بها المغرب للمرة الثانية، وبالحديث عن استعدادات فريقنا الوطني لهذه البطولة، فقد أقام معسكرا في تونس ولعب مباراتين وديتين، خسر في الأولى مع ساحل العاج (1-0) والثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية (3-1)، وقد صاحبت مشاركته في هذه البطولة عدة تهديدات بالانسحاب من قبل الاتحاد العام للكرة الليبية، احتجاجا على قفل حساباته من قبل القضاء، وقد تدخل وزير الرياضة مشكورا وقام بحل هذا الإشكال بالدعم المالي للفريق الوطني.

وعلى ذكر بطولة «الشان» تذكرت رحلتنا سابقا في وفد رياضي ضم السيد سعد الدين الذيب، عضو الاتحاد العام، واللاعبين الدوليين الهاشمي البهلول- شفاه الله-، ومحمود الجهاني، وأخانا بن عيسى المترجم لجنوب أفريقيا قبل البطولة الأفريقية الثالثة للمحليين لكرة القدم بشهرين، وحضرنا اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي مع مندوبي الدول الـ16 المتأهلة للتصفيات النهائية الأفريقية، وأعطيت فيها الكلمات بالتالي، وعند إلقاء كلمة مندوب الاتحاد الليبي لم يعره أحد أي اهتمام على اعتبار أن الفريق الليبي سيكون أحد المغادرين مبكرا من البطولة، كما هى عادته في المشاركات الأفريقية السابقة، وكان الغرض من زيارتنا معاينة الملاعب التي يتدرب ويلعب فيها الفريق الليبي والفنادق التي يقيم فيها وكانت جيدة بالفعل، لأن جنوب أفريقيا سبق ونظمت كأس العالم العام 2010 والبنية التحتية الرياضية والطرق والفنادق مجهزة بأعلى المعايير، وعلى استعداد لتنظيم بطولة كل عام، وكم شعرنا بالأسف لعدم وجود مثل هذه المنشآت الرياضية في بلادنا رغم توفر الإمكانيات المادية للدولة حتى تزدهر رياضتنا الليبية.

عموما بعد عودتنا تابعنا استعدادات فريقنا الوطني، وتوقعنا الوصول لدوري الثمانية أو المربع الذهبي كأقصى حد، لكن بتوفيق من الله والنوايا الطيبة وبعزيمة الشباب واجتهاد المدرب تحقق الإنجاز التاريخي، وتحصلنا على أول بطولة في تاريخنا الرياضي، وهي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، والحمد الله أننا كنا فال خير على الفريق الليبي، ومضت السنوات ولم نر سوى التدني والتراجع في كرتنا الليبية مع الإخفاقات المتكررة والنتائج السلبية في المحافل الدولية، دون أن يقوم الاتحاد العام الحالي بممارسة النقد الذاتي أو تحديد الأسباب التي تعرقل انطلاقة كرتنا الليبية ووضع الحلول الجذرية لها، والتي ترجع أساسا إلي عدم وجود منهاج علمي يسير عليه إلي جانب عدم تنظيم دوري كروي قوي وناجح وعدم وجود جمعية عمومية فاعلة وقادرة على محاسبته بعيدا عن المجاملات.. أخيرًا تمنياتي لفريقنا الوطني المشارك في هذه البطولة أن يحقق نتائج إيجابية ومراكز متقدمة ويكرر ما تحقق من إنجازات في بطولة «الشان» في جنوب أفريقيا ويعيد الفرحة لجماهير الكرة الليبية.

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