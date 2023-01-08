مباراتان في دوري السلة قبل ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد القاعة الكبرى بطرابلس، اليوم الأحد، مباراتين في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة، وتشهد المباراة الأولى لقاء المدينة وضيفه الجزيرة بداية من الساعة الرابعة مساء، وتعقبها مباراة أبوسليم مع الشباب.

وتشهد نفس القاعة، غدا الثلاثاء، تجديد الموعد مع مباراة القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس، في محاولة لفض الشراكة على المركز الأول، بعد تساوي الفريقين في النقاط، وستقام المباراة دون حضور الجمهور.

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سبق وحقق الاتحاد الفوز، الأربعاء، على ضيفه الجزيرة في المباراة التي جرت بينهما بالقاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة.

واستطاع الاتحاد أن يخطف الربع الأول لصالحه بفارق سلة واحدة (21-20)، لكن الجزيرة استفاق في الربع الثاني وقلب تأخره إلى تعادل لينتهي 45 سلة لكل فريق، وفي الربعين الثالث والرابع عاد الاتحاد للمباراة، وأضاف 38 نقطة مقابل 15 نقطة للجزيرة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد (83-60).