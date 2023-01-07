انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخب الليبي والكونغو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الليبي المحلي ومنتخب الكونغو بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، في آخر المباريات الاستعدادية للمنتخب، قبل السفر إلى الجزائر، وسجل الهدف عبد العاطي العباسي.

كان المنتخب الوطني الليبي قد أخفق في تحقيق نتيجة إيجابية في اختباره الودي الأول أمام منتخب ساحل العاج، حيث خسر بهدف نظيف.

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تأتي المباراة ضمن معسكر الفريق الوطني الخارجي، استعدادا لبطولة «الشان» التي تنطلق بالجزائر 13 يناير الجاري بلقاء «الفرسان» مع صاحب الأرض والضيافة.