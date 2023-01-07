بطولات محلية ومشاركات خارجية ضمن أجندة القوة البدنية الليبية في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد الليبي للقوة البدنية برنامج البطولات المحلية، وأيضا أجندة المشاركات الخارجية.

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محليًا حدد الاتحاد الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل موعدًا للبطولات على مستوى المناطق الثلاث لجميع الفئات.

بطولات المناطق الثلاث

تقام فاعليات المنطقة الغربية في مدينة طرابلس، بينما تقام بطولة المنطقة الشرقية بمدينة أجدابيا، وبطولة المنطقة الجنوبية بمدينة سبها.

وتم تحديد موعد بطولة ليبيا للقوة البدنية لجميع الفئات بمدينة سرت في الفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل 2023.

ويشهد البرنامج تنظيم بطولة محمد مخلوق الدولية بليبيا في الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر المقبل.