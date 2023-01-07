  • Alwasat News
Atwasat

بطولات محلية ومشاركات خارجية ضمن أجندة القوة البدنية الليبية في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 07 يناير 2023, 03:51 مساء
بطولات محلية ومشاركات خارجية ضمن أجندة القوة البدنية الليبية في 2023
شعار اتحاد القوة البدنية. (فيسبوك)
alwasat radio

كشف الاتحاد الليبي للقوة البدنية برنامج البطولات المحلية، وأيضا أجندة المشاركات الخارجية.

- ليبيا تدفع بـ13 رياضيا في أفريقية القوة البدنية بالمغرب 

محليًا حدد الاتحاد الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل موعدًا للبطولات على مستوى المناطق الثلاث لجميع الفئات.

بطولات المناطق الثلاث  
تقام فاعليات المنطقة الغربية في مدينة طرابلس، بينما تقام بطولة المنطقة الشرقية بمدينة أجدابيا، وبطولة المنطقة الجنوبية بمدينة سبها.

وتم تحديد موعد بطولة ليبيا للقوة البدنية لجميع الفئات بمدينة سرت في الفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل 2023.

ويشهد البرنامج تنظيم بطولة محمد مخلوق الدولية بليبيا في الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر المقبل.

برنامج المشاركات الخارجية
▪︎ بطولة العالم للكبار وتقام بمالطا في الفترة من 11 إلى 17 يونيو المقبل.
▪︎ بطولة العالم للناشئين وتقام برومانيا في الفترة من 23 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل.
▪︎ بطولة العالم للأساتذة وتستضيفها منغوليا في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر المقبل.
▪︎ بطولة أفريقيا بالجزائر في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري اليد
الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري اليد
100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس
100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس
نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ تأسيسه
نادي الميدان يختار مجلس إدارته والجمعية العمومية لأول مرة منذ ...
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»...
المزيد
مناقشة مسودة قانون عام الرياضة تمهيدا لاعتماد مجلس النواب
مناقشة مسودة قانون عام الرياضة تمهيدا لاعتماد مجلس النواب...
بطولات محلية ومشاركات خارجية ضمن أجندة القوة البدنية الليبية في 2023
بطولات محلية ومشاركات خارجية ضمن أجندة القوة البدنية الليبية......
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام ......
تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي
تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي...
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي...
المزيد