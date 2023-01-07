تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي...

جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات، في الدوري الليبي لكرة اليد، على قاعة 17 فبراير بطرابلس، وجمع اللقاء بين الشرطة والجزيرة، وجاء شوطها الأول لينتهي بتقدم الجزيرة بنتيجة (14-9)، وفي الشوط الثاني وسع الجزيرة الفارق وأنهى المباراة لصالحه بفارق 16 هدفا (37-21)، أدار المباراة الحكمان إسماعيل حبلوص والصيد حبلوص.
- أزمة موظفين تعصف بمباراة الأهلي بنغازي وقاريونس في دوري اليد.. ودارنس والنصر تفقد الحكام
الأخضر يتخطى النصر
وعلى صالة مدينة البيضاء جمع اللقاء الأخضر وضيفه النصر، انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بفارق أربعة أهداف (15-11)، والشوط الثاني كان متكافئا، وأضاف كل فريق 9 أهداف، لتنتهي المباراة لصالح الأخضر بنتيجة (24-20)، أدار المباراة الحكمان محمد حفيان وعلي سعد، وحكما الطاولة مهدي عبدالمنعم وسالم بوبكر، وراقبها إداريًا عماد رقص، وفنيًا محمد بلقاسم.
الأهلي بنغازي يفوز على قاريونس
وبصالة نادي بنغازي الجديدة جمع اللقاء بين قاريونس والأهلي بنغازي، وتميزت المباراة بالندية وتقارب النتيجة أكثر من مرة، شوطها الأول انتهى بالتعادل (11-11)، وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي بنغازي 19 هدفا مقابل 16 لفريق قاريونس، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (30-27)، وأدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وحكما الطاولة محمد القاضي وسعد العريبي، وراقبها إداريًا مرعي الحاسي، وفنيًا خميس المغربي.
تعليقات