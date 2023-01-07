تفوق يد الجزيرة والأخضر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، ثلاث مباريات، في الدوري الليبي لكرة اليد، على قاعة 17 فبراير بطرابلس، وجمع اللقاء بين الشرطة والجزيرة، وجاء شوطها الأول لينتهي بتقدم الجزيرة بنتيجة (14-9)، وفي الشوط الثاني وسع الجزيرة الفارق وأنهى المباراة لصالحه بفارق 16 هدفا (37-21)، أدار المباراة الحكمان إسماعيل حبلوص والصيد حبلوص.

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الأخضر يتخطى النصر

وعلى صالة مدينة البيضاء جمع اللقاء الأخضر وضيفه النصر، انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بفارق أربعة أهداف (15-11)، والشوط الثاني كان متكافئا، وأضاف كل فريق 9 أهداف، لتنتهي المباراة لصالح الأخضر بنتيجة (24-20)، أدار المباراة الحكمان محمد حفيان وعلي سعد، وحكما الطاولة مهدي عبدالمنعم وسالم بوبكر، وراقبها إداريًا عماد رقص، وفنيًا محمد بلقاسم.