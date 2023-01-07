21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الجمعة، خمس مباريات في مسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، انتهت فيها مباراتان بالفوز، وثلاث مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 21 مرة.

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وشهدت النتائج المسجلة فوز الأهلي طرابلس على المحلة بسبعة أهداف دون مقابل (7-0)، وفوز الاتحاد المصراتي على الخمس بخمسة أهداف مقابل هدف (5-1).

تعادل الأولمبي والسويحلي بهدف لهدف (1-1)، وتعادل أساريا والاتحاد بثلاثة أهداف لكل منهما (3-3)، وتعادل أبوسليم والمدينة دون أهداف (0-0).