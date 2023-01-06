100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس...

انطلقت اليوم الجمعة، بقاعة نادي الجمارك بطولة طرابلس للكاراتيه «كاتا وكوميتي»، لفئات أطفال وبراعم وأشبال وسواعد وأواسط وشباب «تحت 20 عاما».
ويشارك في البطولة قرابة 100 لاعب يمثلون أندية الأهلي طرابلس، وأوميغا فيت والمحلة والجمارك والتضامن ونجوم الهضبة ووسعاية أبديري وأكادميتي النخبة و«سبيشل ون».
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إشراف المدرب عماد الككلي
ويتولى الإشراف على البطولة لجنة برئاسة مصعب أبوشهيوة، والمدير العام محمد الضبع، والمدير الفني للمنتخبات الليبية عماد الككلي.
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