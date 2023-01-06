100 لاعب في بطولة كاراتيه طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت اليوم الجمعة، بقاعة نادي الجمارك بطولة طرابلس للكاراتيه «كاتا وكوميتي»، لفئات أطفال وبراعم وأشبال وسواعد وأواسط وشباب «تحت 20 عاما».

ويشارك في البطولة قرابة 100 لاعب يمثلون أندية الأهلي طرابلس، وأوميغا فيت والمحلة والجمارك والتضامن ونجوم الهضبة ووسعاية أبديري وأكادميتي النخبة و«سبيشل ون».

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