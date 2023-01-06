المدرسة التونسية تسيطر على الدوري الممتاز رقم «48»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل حركة تغيير المدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «48» مع نهاية الدور الأول، وكشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي، النقاب عن الطاقم الفني الكامل لفريق كرة القدم الأول، والذي حمل جميع أعضائه الجنسية التونسية، وضم: المدير الفني لسعد الدريدي، ومساعد المدرب وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نور الدين بن صالح، وأخصائي الفريق قاسم بنور، وسبق أن أعلن نادي «الأهلي بنغازي»، تعيين التونسي لسعد الدريدي في منصب المدير الفني، بعد قليل من إعلان فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب التونسي شهاب الليلي، وجاء الإعلان عن فسخ التعاقد مع الليلي وتعيين الدريدي، وكان آخر تجارب لسعد الدريدي التدريبية مع نادي «أولمبيك خريبكة» المغربي والتي استمرت لعدة شهور، منذ تولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي، في ظل عدم تحقيق الفريق أي انتصار خلال الموسم الحالي بعد 8 جولات، بواقع خمسة هزائم و3 تعادلات، احتل بها المركز الخامس. ومنذ العام 2013، تولى الدريدي المهمة التدريبية لفرق: «الملعب التونسي والقابسي والبنزرتي والصفاقسي والاتحاد المنستري والأفريقي والنجم الساحلي».

أبوعون يبقي على الجبال بعد شائعة الشعباني

وأكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس الجديدة برئاسة ساسي أبوعون استمرار مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي فتحي الجبال حتى نهاية الموسم الجاري، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس النادي مع مدرب الفريق والذي جاء لنفي شائعة رحيل الجبال، والتي ظهرت خلال الأيام الأخيرة، بأن الإدارة الجديدة سوف تتعاقد مع المدرب التونسي معين الشعباني لخلافة الجبال.

وتعاقدت إدارة نادي الخمس مع المدرب الوطني عماد الدهماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية للفريق هذا الموسم، وتواجده في ذيل المجموعة الثانية، وضم الطاقم الفني الجديد المدرب عماد الدهماني، ومساعده يوسف السليني، ومدرب الحراس ظافر ميدان، وأخيراً تعاقدت إدارة نادي الأولمبي بالزاوية مع المدرب التونسي شاكر مفتاح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما تعاقدت أيضاً مع مدرب حراس المرمى المصري محمد شبانة لينضم إلى الجهاز الفني، لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية في تغيير مراكز المدربين.

وسبق أن قدم مدرب نادي الصقور صالح رحيل اعتذاراً عن عدم مواصلة تدريب الفريق والاستمرار معه بقية الموسم الجاري، ليكون سادس مدرب يغادر بطولة الدوري الممتاز، ليخلفه المدرب الوطني المخضرم عبدالحفيظ أربيش.

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ختام قوي لمرحلة ذهاب الدوري الممتاز

واختتمت مباريات مرحلة الذهاب في الموعد المقرر لها من قبل لجنة المسابقات بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» قبل نهاية العام الجاري، وقبل دخول المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» في معسكر خارجي استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر، وشهد اليوم الختامي من الجولة التاسعة والأخيرة إقامة مباراتين: «ديربي العاصمة» والذي جمع الأهلي طرابلس والاتحاد وانتهى بالتعادل السلبي، ومباراة الأهلي بنغازي والأخضر وانتهت أيضاً بالتعادل السلبي دون أهداف.. وفيما يلي نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب في المجموعتين:

انتهت مباريات المجموعة الأولى بالتعادل في أربع مباريات، والفوز في مباراة واحدة، وتعادل النصر والهلال بنتيجة هدف مقابل هدف، وفوز الصقور على شباب الجبل بهدف دون مقابل، وتعادل الصداقة ودارنس بهدف مقابل هدف، وانتهت مباراة التعاون والتحدي سلبياً، والأخضر والأهلي بنغازي انتهت سلبياً. وفي المجموعة الثانية فاز أبوسليم على السويحلي بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف بين المحلة والخمس، والتعادل الإيجابي بين أساريا والاتحاد المصراتي بهدف مقابل هدف، والمدينة يفوز على الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتهت مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس بالتعادل السلبي. مجموع الأهداف التي جرى تسجيلها 14 هدفاً في المجموعتين، بواقع خمسة أهداف في المجموعة الأولى وتسعة في المجموعة الثانية، ومجموع الأهداف التي جرى تسجيلها خلال مرحلة الذهاب وصل إلى 160 هدفاً.

ترتيب المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 16 نقطة بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الأولى، والترتيب الثاني فريق النصر برصيد 15 نقطة، ودارنس 15 نقطة، والأخضر 13 نقطة، والصقور 12 نقطة، والتعاون 12 نقطة، والهلال 10 نقاط، والصداقة 10 نقاط، والتحدي 7 نقاط، وشباب الجبل 4 نقاط. أما ترتيب المجموعة الثانية: الاتحاد 23 نقطة بطل مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية، وأبوسليم 16 نقطة، والأهلي طرابلس 15 نقطة، والسويحلي 12 نقطة، وأساريا 11 نقطة، والأولمبي 10 نقاط، والمدينة 9 نقاط، والخمس والمحلة والاتحاد المصراتي 6 نقاط لكل منها.

الاتحاد يتصدر مشهد أقوى دفاع

أفضل خط دفاع في اختتام مرحلة الذهاب فريق الاتحاد لم يخسر أي مباراة ودخل مرماه هدف واحد فقط، وأفضل خط هجوم الأهلي طرابلس سجل 11 هدفاً، وأسوأ خط هجوم فريق الاتحاد المصراتي سجل هدفاً واحداً فقط، وأسوأ خط دفاع فريق المحلة استقبلت شباكه 14 هدفا.ً فريق المدينة فاز في مباراة واحدة و6 تعادلات وخسر مباراتين مسجلا مجموع 9 نقاط، وكان لاعب المدينة عبدالسلام أبوكراع سجل ثلاثية، وهو أول لاعب سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرحلة الذهاب، أما هداف مرحلة الذهاب أحمد كرواع لاعب فريق الأهلي بنغازي فسجل خمسة أهداف، ومحترف فريق الأخضر أري بابل 4 أهداف، ولاعب النصر مينو بيتر 4 أهداف. الصقور طبرق حقق أول انتصار بقيادة مدربه عبدالحفيظ أربيش، ومدرب فريق السويحلي علي المرجيني استقال رسمياً من تدريب السويحلي بعد نهاية مرحلة الذهاب بالتراضي، واستقال خلال مرحلة الذهاب المدربون البلجيكي لوك إيمال مدرب الاتحاد المصراتي ورضا عطية مدرب المدينة وسمير الباز مدرب الهلال وطارق ثابت مدرب الأولمبي وصالح رحيل مدرب الصقور ومحمد الككلي مدرب الصداقة وجمال بن سالم مدرب الاتحاد المصراتي.

مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)