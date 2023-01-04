لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات جدول الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى الليبي، لفرق المجموعات الأولى والثانية والثالثة، للموسم الرياضي 2022/2023.

يلتقي لحساب المجموعة الأولى، الثلاثاء المقبل، فريقا الهلال والمهدية، بملعب سبها البلدي، بينما يلاقي القرضابية ضيفه المهاري بملعب القرضابية، وتختتم المنافسات الأربعاء بمواجهة النهضة والشرارة على ملعب سبها، وتقام جميع مباريات المجموعة في الثالثة عصرا، وذلك وفق ما نشرته لجنة تنظيم المسابقات، عبر حسابها بـ«فيسبوك».

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المجموعة الثانية

ويستضيف لحساب المجموعة الثانية، الثلاثاء المقبل، بنغازي الجديدة ضيفه النجمة على ملعب شهداء بنينا، بينما يرحل البروق لمواجهة الأنوار بملعب الأبيار، ويلاقي الأنصار نجوم أجدابيا بملعب شيخ الشهداء، وستقام المباريات في الثالثة عصرا.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة القيروان وضيفه الخليج، في الثالثة عصرا على ملعب شيخ الشهداء.

المجموعة الثالثة

وتستهل مواجهات المجموعة الثالثة يوم الأربعاء المقبل، إذ يواجه السواعد فريق الأفريقي بالملعب الجانبي ببنغازي، فيما يواجه الأندلس فريق المنار على ملعب الصداقة، ويواجه الوفاق أجدابيا فريق خالد بن الوليد على أرضية استاد 10 يونيو بمدينة أجدابيا، ويرحل البرانس لمواجهة خليج سرت، وتقام المباريات في الثالثة عصرا.

بينما تقام مواجهة الطيران وفريق الوحدة العربية بملعب شهداء بنينا في السادسة مساء الأربعاء، ويحصل فريق المروج على راحة في الأسبوع الأول.

المجموعة الرابعة

ستقام جميع مباريات المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة عصرا، وتبدأ المواجهات بلقاء رفيق والشط على ملعب صرمان، بينما يلاقي الوطن نظيره المستقبل باستاد أبو عيسى البلدي، ويقابل ترهونة مضيفه البشائر بملعب السويحلي، فيما يلتقي آبى الأشهر على ملعب الترسانة نظيره الفالوجا، ويرحل الترسانة لملاقاة فريق المجد.