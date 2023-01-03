«فرسان المتوسط» يفشلون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فشل منتخبنا الوطني لكرة القدم «فرسان المتوسط» في تحقيق نتيجة إيجابية في اختباره الودي أمام منتخب ساحل العاجل، حيث خسر بهدف نظيف.

وتأتي المباراة ضمن معسكر الفريق الوطني الخارجي، استعدادا لبطولة «شان 2023» التي تنطلق في الجزائر في 13 يناير الجاري بلقاء «فرسان المتوسط» مع صاحب الأرض والصيافه نظيره الجزائري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي شهدها ملعب «الشاذلي زويتن» بتونس مساء الثلاثاء، بالتعادل السلبي، فيما سجل «الأفيال» هدف المباراة الوحيد في شوطها الثاني.

- «فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء

ويخوض المنتخب مباراة ودية أخرى مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل قبل التحول إلى الجزائر في 11 يناير الجاري لخوض غمار البطولة.