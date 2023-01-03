منتخب ليبيا للسهم والقوس يستعد للبطولة العربية في العراق.. وفرحات لـ«بوابة الوسط»: الدعم المالي العائق الوحيد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للسهم والقوس عبدالكريم فرحات أنه سيتم اختيار البارزين من خلال البطولة المحلية لاختيار عناصر المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في البطولة العربية والدولية والتي ستقام في العراق بنهاية مارس المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للسهم والقوس عبدالكريم فرحات في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «المشاركة في البطولة يتوقف على الدعم المالي والاستعداد الجيد والذي سيكون من ثلاثة جولات».

ثلاث جولات في مرحلة الاستعداد

وأضاف «الجولة الأولى انتهت الجمعة الماضية داخل الصالات، وستكون هناك جولة ثانية قبل نهاية شهر يناير الجاري، والجولة الثالثة خلال مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك والتي من خلالها سيتم اختيار الصفوة من الرياضيين للمنتخب الوطني للسهم والقوس».

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وأكمل «أن الدعم المالي هو العائق الوحيد أمام تنفيذ جميع البرامج التي تم وضعها من خلال الخطة القصيرة وكذلك طويلة الأمد».

انتقاد لآليات الدعم المقدمة من وزارة الرياضة

وانتقد فرحات خلال حديثه إلى «بوابة الوسط» آليات الدعم المقدمة من وزارة الرياضة والتي تتكفل بجميع المشاركات الخارجية لعدد من الاتحادات دون وضع آلية للدعم لأي اتحاد من خلال صرف ميزانية محددة الأبعاد في الصرف والاستعداد والتدريب والبطولات المحلية والخارجية، فضلا عن تنفيذ البرامج المخطط لها لكل اتحاد، قائلا «لهذا يجب وضع ميزانيات مقننة لكل اتحاد خلال الموسم الرياضي».

واستطرد فرحات خلال حديثه قائلا «للوزارة الحق في وضع لجنة فنية تراقب أوجه الصرف لكل اتحاد حتى يتم تنفيذ البرامج المعدة من قبل كل اتحاد».

برنامج محدد للمميزين قبل انطلاق المعسكرات

وحول الاهتمام بالصفوة في اتحاد السهم والقوس قال فرحات «إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع برنامج محدد لهؤلاء المميزين من خلال المتابعة اليومية من قبل الاتحاد وإقامة المعسكرات والدورات التدريبية والبطولات المحلية والخارجية وعملية الاحتكاك عامل مهم لكل رياضي وهذا البرنامج لا يتأتى إلا بوجود الدعم».

وعن المعدات والأجهزة قال فرحات «معدات السهم والقوس تعتبر في الوقت الحالي جيدة للتدريب، لكن تحتاج إلى التجديد بسبب عملية الاستهلاك والاستعمال اليومي فهى في حاجة إلى التجديد وكذلك الأسهم ولوحات الأهداف».

عبدالكريم فرحات. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات القوس والسهم في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

منافسات القوس والسهم في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)