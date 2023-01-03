22 هدفا بواقع 4 أهداف في المباراة الواحدة بدوري آمال كرة القدم

جرت أمس الإثنين خمس مباريات في مسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، اهتزت فيها الشباك 22 مرة بواقع تهديفي فاق أربعة أهداف في كل مباراة، وجاءت النتائج كالتالي:
- 3 انتصارات وتعادلان في دوري الآمال.. والسويحلي يسجل سباعية (صور)
فاز الاتحاد المصراتي على المحلة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد (7-1)، والاتحاد على السويحلي بثلاثة أهداف دون رد (3-0).
وفاز الأولمبي على الأهلي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وأبوسليم على الخمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وأساريا على المدينة بهدفين لهدف (2-1).
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