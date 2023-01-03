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22 هدفا بواقع 4 أهداف في المباراة الواحدة بدوري آمال كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 03 يناير 2023, 02:10 مساء
22 هدفا بواقع 4 أهداف في المباراة الواحدة بدوري آمال كرة القدم
منافسات من دوري الآمال. (فيسبوك)
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جرت أمس الإثنين خمس مباريات في مسابقة آمال كرة القدم لفرق المجموعة الثانية، اهتزت فيها الشباك 22 مرة بواقع تهديفي فاق أربعة أهداف في كل مباراة، وجاءت النتائج كالتالي:

- 3 انتصارات وتعادلان في دوري الآمال.. والسويحلي يسجل سباعية (صور)

فاز الاتحاد المصراتي على المحلة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد (7-1)، والاتحاد على السويحلي بثلاثة أهداف دون رد (3-0).

وفاز الأولمبي على الأهلي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وأبوسليم على الخمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1)، وأساريا على المدينة بهدفين لهدف (2-1).

منافسات من دوري الآمال. (فيسبوك)
منافسات من دوري الآمال. (فيسبوك)
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