شاهد.. وزير الرياضة لـ«في التسعين»: سنتكفل بمصاريف المنتخب في «شان 2023» ولدينا اتحادات تحتاج للدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اتصال هاتفي عبر برنامج «في التسعين» على قناة الوسط «WTV» أن أزمة اتحاد كرة القدم الراهنة في طريقها إلى الحل، وأن وزارة الرياضة ستتكفل بالمصاريف المالية الكاملة لمشاركة المنتخب الوطني «فرسان المتوسط» في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» بالجزائر.

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وهدد اتحاد كرة القدم الليبي بالانسحاب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقرر اقامتها في الجزائر، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام.

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وأضاف الجويفي لبرنامج «في التسعين»: «لدينا اتحادات رياضية أخرى تحتاج للدعم، ويتم اتهامنا دائما بأننا ندعم اتحاد كرة القدم فقط».

وأكمل «الوزارة لن تسمح بتعذر مشاركة المنتخب. ستتكفل بمصاريف المعسكر وطائرة لنقل المنتخب والمصاريف كافة».

وأختتم الجويفي تصريحاته لبرنامج «في التسعين»: «الوزارة تتكفل بدعم الاتحاد الليبي والاتحادات الأخرى مباشرة من حساباتها المالية».